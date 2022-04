Serie A, la Juve espugna il Mapei allo scadere. Decide Kean

MilanNews.it

La Juventus ha battuto in rimonta il Sassuolo nel posticipo della 34° giornata di Serie A. I neroverdi, in vantaggio con Raspadori al 38' si sono fatti pareggiare subito da Dybala su calcio di rigore sette minuti dopo. All'88' poi la doccia fredda per il Sassuolo con il gol di Moise Kean. Passo in avanti importante dei bianconeri per la qualificazione alla prossima Champions League.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 74 (34 partite disputate)

Inter 72 (33)

Napoli 67 (34)

Juventus 66 (34)

Roma 58 (34)

Lazio 56 (34)

Fiorentina 56 (33)

Atalanta 54 (33)

Hellas Verona 49 (34)

Sassuolo 46 (34)

Torino 43 (33)

Udinese 40 (33)

Bologna 39 (33)

Empoli 37 (34)

Spezia 33 (34)

Sampdoria 30 (34)

Cagliari 28 (33)

Salernitana 25 (33)

Genoa 25 (34)

Venezia 22 (33)