Serie A, la Juve riacciuffa la Salernitana con un rigore al 93'. Poi nel finale succede di tutto

Con un rigore sbagliato e 'sistemato' sul successivo tap-in da Leonardo Bonucci al 93', la Juventus riacciuffa la Salernitana all'Allianz Stadium fermando il risultato sul 2-2, dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio 0-2; i granata hanno aperto e chiuso la prima frazione con i gol di Candreva e di Piatek, raggiunti nella ripresa dalle reti di Bremer e dal già citato tap-in di Bonucci. Nel finale, Milik segna al 95esimo, ma, dopo OFR, il gol viene annullato e il polacco espulso in mezzo ad una selva di polemiche per un fuorigioco attivo di Bonucci trovatosi in traiettoria sul colpo di testa dell'ex OM. Nel finale concitatissimo, espulso anche Cuadrado tra i bianconeri e Fazio tra i campani e Allegri dalla panchina.