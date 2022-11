Serie A, la Juve vince di cortomuso. Due rigori non concessi al Verona: tantissimi dubbi sulle decisioni di Di Bello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince la quinta partita di fila in Serie A e si porta a -2 punti dal Milan secondo in classifica. I bianconeri sbancano Verona grazie alla rete di Moise Kean nella ripresa e a due discutibilissime decisioni dell'arbitro Di Bello, che non concende un rigore per netto fallo di mani di Danilo in area di rigore e, dopo consulto al VAR, cancella un rigore per gioco pericoloso in area di Bonucci; nel finale espulso Alex Sandro per DOGSO (ex fallo da ultimo uomo).