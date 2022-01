Successo all'Olimpico per la Juventus, che si è imposta in rimonta sulla Roma per 3-4. Per i bianconeri a segno Dybala, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio, per i giallorossi in gol Abraham, Mkhitaryan e Pellegrini. Vittoria esterna anche per lo Spezia, che ha superato di misura il Genoa a Marassi grazie alla rete di Bastoni.