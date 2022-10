MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus torna a vincere e per la seconda volta in questa stagione lo fa con il risultato di 3-0: è questo il finale che i bianconeri rifilano a un Bologna disorientato e mai davvero in partita. Nel primo tempo il vantaggio di Kostic, nella ripresa il doppio colpo firmato Vlahovic e Milik.