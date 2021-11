Serie A, la prossima Assemblea di Lega è stata convocata per venerdì 3 dicembre

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Nazionale professionisti di Serie A, fa sapere che la prossima Assemblea di Lega è stata convocata per il prossimo venerdì 3 dicembre: ore 13.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15.00 in seconda convocazione. L'assemblea si terra esclusivamente in videoconferenza.

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4. Diritti Audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: esito mandati esplorativi in via non esclusiva.

5. Esame e discussione dell'articolo 6 dei Principi Informatori per gli Statuti delle Leghe, approvato dalla Figc il 25 novembre 2021.

6. Proroga Accordo Collettivo LNPA-AIC-FIGC.

7. Aggiornamento dei seguenti criteri di ripartizione delle risorse AV: i) ripartizione dei ricavi della Coppia Italia; ii) eventuale "contributo Europa League"; iii) applicazione del "Decreto Lotti" in maniera di quota biglietti e abbonamenti (art.8) e quota audience (art.9).

8. Dark Markets Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Frecciarossa.

9. Varie ed eventuali.

L'assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A nonché, ai fini della verbalizzazione e registrazione dei lavori e relativi riascolti, dalla delibera assembleare 19.10.15 e dalla prassi da allora seguita e riportata nella nota in calce alla presente convocazione*. Le modalità tecniche di partecipazione alla riunione assembleare sono riportate nella comunicazione alla quale è allegata la presente convocazione.

IL PRESIDENTE (Paolo Dal Pino)