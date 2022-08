Serie A, la Roma passa a Salerno di misura. Lo Spezia batte l'Empoli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Terminate da pochi minuti le due gare delle 20.45 di questa prima domenica di Serie A. La Roma di Mourinho per cui c'era grande attesa ha vinto per 0-1 sul campo della Salernitana grazie alla rete di Cristante. Stesso risultato in Liguria dove lo Spezia del nuovo allenatore Gotti ha superato l'Empoli di mister Zanetti, in virtù del gol di Nzola. Domani le ultime due gare che chiuderanno questo weekend di ferragosto: alle 18.30 Verona-Napoli e alle 20.45 Juventus-Sassuolo.