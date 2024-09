Serie A, la Roma vince col brivido: finisce 2-1 contro il Venezia

La Roma si toglie dai guai. Dopo un primo tempo scarico e con il Venezia a fare la partita, i giallorossi nel secondo tempo hanno ribaltato l'inerzia e il risultato grazie alle reti di Cristante e Pisilli. Per i giallorossi sono 9 punti in classifica e seconda vittoria da parte di Ivan Juric, arrivato nella Capitale per rimpiazzare l'esonerato De Rossi. Mastica invece amaro il gruppo guidato da mister Eusebio di Di Francesco dopo aver sfiorato la seconda vittoria in stagione.