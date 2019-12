Serie A, Lazio batte Juventus: all'Olimpico finisce 3-1

È la Lazio di Simone Inzaghi ad uscire vincitrice dal posticipo di questo sabato di Serie A: la squadra della capitale si è imposta per 3-1 sulla Juventus di Maurizio Sarri. Le reti sono state di Cristiano Ronaldo per i bianconeri, Luiz Felipe, Milinkovic Savic e Caicedo per la Lazio. Ecco la classifica aggiornata in attesa delle partite della domenica:

Inter 38*

Juventus 36*

Lazio 33*

Roma 29*

Cagliari 28

Atalanta 28*

Napoli 21*

Parma 18

Verona 18*

Torino 17

Milan 17

Bologna 16

Fiorentina 16

Udinese 15*

Sassuolo 14**

Lecce 14

Sampdoria 12

Genoa 10

SPAL 9

Brescia 7**

* Una partita in più

** Una partita in meno