Serie A, Lazio-Bologna 3-0: anche i biancocelesti nel treno scudetto. La classifica aggiornata

La Lazio continua ad essere continua nei risultati. Il 3-0 al Bologna non solo dà fiducia, ma evidenzia la volontà di una squadra di rimanere agganciata con tutte le proprie forze al treno scudetto: cinque vittorie consecutive, 27 gol fatti, ma soprattutto un'imbattibilità casalinga che dimostra la forza collettiva della banda di Baroni. Si ferma invece il Bologna dopo tre vittorie consecutive: decisivo il cartellino rosso incassato da Pobega anche se è mancato lo spunto soprattutto in parità numerica. La gara casalinga col Venezia servirà per cancellare la brutta prestazione e voltare immediatamente pagina.

Rosso decisivo

Tanta generosità, ma anche tanta confusione. La Lazio ha provato immediatamente ad imprimere il ritmo con un paio di sfuriate sulle corsie esterne, il Bologna ha risposto presente andando a costruire per vie centrali: la prima vera occasione è arrivata per un errore di Lucumì ma Castellanos, complice la fretta nel calciare per sorprendere Ravaglia, non ha inquadrato la porta avversaria. Orsolini ha risposto subito dopo con una conclusione a giro, il mancino però è terminato alto. Il Bologna, dopo un buon primo tempo, ha deciso di complicarsi la vita al 35esimo con Pobega, espulso per via di un doppio giallo: l'ex Milan non ha frenato la corsa travolgendo Guendouzi nella area laziale, un intervento imprudente impossibile da non sanzionare.

Tre punti fondamentali

Il cartellino rosso ha cambiato l'inerzia di un match che sembrava stregato. La Lazio ha iniziato a macinare gioco, la prima vera occasione del secondo tempo è stata quella sprecata da Castellanos, un colpo di testa terminato di poco sul fondo. I biancocelesti hanno impiegato 68 minuti per passare in vantaggio, decisiva la deviazione di Gigot sul secondo palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Quattro minuti più tardi è arrivata la seconda rete, la conclusione di Zaccagni dopo un rapido contropiede è finita sul palo lontano, impossibile per Ravaglia evitare il raddoppio. Il Bologna in affanno non è riuscito a reagire, la Lazio ha trovato anche la terza rete con Dele-Bashiru, un tiro di prima intenzione arrivato dopo un fallo in area su Isaksen. Il dolce ritorno al campionato porta dunque tre punti pesanti come un macigno.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 29

Atalanta 28

Inter 28

Fiorentina 28

Lazio 28

Juventus 25

Milan 19*

Bologna 18*

Udinese 16*

Empoli 15*

Torino 15

Roma 13

Parma 12

Hellas Verona 12

Cagliari 11

Genoa 11

Como 10

Lecce 9*

Monza 9

Venezia 8*

*una partita in meno