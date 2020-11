Serie A, le designazioni arbitrali dell'8a giornata: Napoli-Milan a Valeri

L'AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’ottava giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 22 novembre. Queste le designazioni per Napoli-Milan:

Arbitro: Valeri

Assistenti: Giallatini-Colarossi

Iv: Doveri

Var: Irrati

Avar: Paganessi