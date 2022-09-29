Serie A, le designazioni arbitrali per la ottava giornata di campionato

29.09.2022 07:11 di Antonello Gioia  Twitter:    vedi letture
Serie A, le designazioni arbitrali per la ottava giornata di campionato
MilanNews.it
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si riportano di seguito le designazioni arbitrali della ottava giornata di Serie A:

NAPOLI – TORINO     Sabato 01/10 h. 15.00

MASSIMI

CIPRESSA – SCATRAGLI

IV:      CAMPLONE

VAR:     FOURNEAU

AVAR:       VALERI

INTER – ROMA     Sabato 01/10 h. 18.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV:      GHERSINI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       LONGO S.

EMPOLI – MILAN     Sabato 01/10 h. 20.45

AURELIANO

ROSSI L. – DI GIOIA

IV:       MARESCA

VAR:      GUIDA

AVAR:       DI MARTINO

LAZIO – SPEZIA     h. 12.30

SACCHI

LO CICERO – AFFATATO

IV:     PERENZONI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     ABBATTISTA

LECCE – CREMONESE     h. 15.00

MARINELLI

RASPOLLINI – MORO

IV:      VOLPI

VAR:     VALERI

AVAR:     MUTO

SAMPDORIA – MONZA     h. 15.00

AYROLDI

MIELE D. – YOSHIKAWA

IV:     BARONI

VAR:     NASCA

AVAR:      GALETTO

SASSUOLO - SALERNITANA     h. 15.00

FERRIERI CAPUTI

RANGHETTI – VIVENZI

IV:      CHIFFI

VAR:     MARIANI

AVAR:     DI MARTINO

ATALANTA – FIORENTINA    h. 18.00

IRRATI

DEL GIOVANE – VALERIANI

IV:     GARIGLIO

VAR:      DI BELLO

AVAR:       MARINI

JUVENTUS – BOLOGNA     h. 20.45

ABISSO

TOLFO – PERROTTI

IV:       MAGGIONI

VAR:      LA PENNA

AVAR:      PRETI

H. VERONA – UDINESE     Lunedì 03/10 h. 20.45

MINELLI

BACCINI – COLAROSSI

IV:     SOZZA

VAR:     MARINI

AVAR:       PRENNA