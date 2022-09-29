Serie A, le designazioni arbitrali per la ottava giornata di campionato
Si riportano di seguito le designazioni arbitrali della ottava giornata di Serie A:
NAPOLI – TORINO Sabato 01/10 h. 15.00
MASSIMI
CIPRESSA – SCATRAGLI
IV: CAMPLONE
VAR: FOURNEAU
AVAR: VALERI
INTER – ROMA Sabato 01/10 h. 18.00
MASSA
PASSERI – COSTANZO
IV: GHERSINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: LONGO S.
EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45
AURELIANO
ROSSI L. – DI GIOIA
IV: MARESCA
VAR: GUIDA
AVAR: DI MARTINO
LAZIO – SPEZIA h. 12.30
SACCHI
LO CICERO – AFFATATO
IV: PERENZONI
VAR: DI PAOLO
AVAR: ABBATTISTA
LECCE – CREMONESE h. 15.00
MARINELLI
RASPOLLINI – MORO
IV: VOLPI
VAR: VALERI
AVAR: MUTO
SAMPDORIA – MONZA h. 15.00
AYROLDI
MIELE D. – YOSHIKAWA
IV: BARONI
VAR: NASCA
AVAR: GALETTO
SASSUOLO - SALERNITANA h. 15.00
FERRIERI CAPUTI
RANGHETTI – VIVENZI
IV: CHIFFI
VAR: MARIANI
AVAR: DI MARTINO
ATALANTA – FIORENTINA h. 18.00
IRRATI
DEL GIOVANE – VALERIANI
IV: GARIGLIO
VAR: DI BELLO
AVAR: MARINI
JUVENTUS – BOLOGNA h. 20.45
ABISSO
TOLFO – PERROTTI
IV: MAGGIONI
VAR: LA PENNA
AVAR: PRETI
H. VERONA – UDINESE Lunedì 03/10 h. 20.45
MINELLI
BACCINI – COLAROSSI
IV: SOZZA
VAR: MARINI
AVAR: PRENNA