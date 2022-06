Serie A, le sfide del Milan a cavallo della Champions League

Fonte: acmilan.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato è una maratona di 38 giornate, dieci mesi di gare nei quali però prevedere, soprattutto nella prima parte di stagione, anche alla Champions League. Almeno sei match, da settembre a novembre, attendono il Milan nella Fase a Gruppi. I rossoneri, proprietari dello Scudetto, hanno la certezza di essere di nuovo testa di serie e attendono l'esito del sorteggio, in programma il 25 agosto, per conoscere gli avversari.

Le partite che precedono e seguono gli impegni in Champions League sono sempre delicati in ottica Serie A. Vincere darebbe una carica in più verso la competizione europea, fatica in più, bella ma impegnativa la quale otrebbe condizionare il weekend italiano in arrivo dopo. Isoliamo e sottolineiamo gli avversari del Diavolo a cavallo del tabellone di coppa, ancora più corto del solito nelle tempistiche complice il Mondiale 2022 in Qatar.

PRIMA GIORNATA: 6/7 SETTEMBRE 2022

Prima: Milan-Inter

Dopo: Sampdoria-Milan

SECONDA GIORNATA: 13/14 SETTEMBRE

Prima: Sampdoria-Milan

Dopo: Milan-Napoli

TERZA GIORNATA: 4/5 OTTOBRE

Prima: Empoli-Milan

Dopo: Milan-Juventus

QUARTA GIORNATA: 11/12 OTTOBRE

Prima: Milan-Juventus

Dopo: Hellas Verona-Milan

QUINTA GIORNATA: 25/26 OTTOBRE

Prima: Milan-Monza

Dopo: Torino-Milan

SESTA GIORNATA: 1/2 NOVEMBRE

Prima: Torino-Milan

Dopo: Milan-Spezia