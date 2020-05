Serie A, lettera dei medici a FIGC e Lega: "Vogliamo essere tutelati e rappresentati"

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola oggi, nelle prossime ore i medici della Seria A invieranno una lettera sia alla FIGC che alla Lega di A perchè sono tesi e preoccupati a causa del protocollo con cui le squadre potranno riprendere gli allenamenti collettivi a partire da lunedì: "Vogliamo essere tutelati e rappresentati" è il messaggio dei medici dei club del massimo campionato italiano che non conoscono ancora il protocollo e temono che sia troppo complicato da mettere in pratica. "Prima di arrivare a situazioni estreme come scioperi o dimissioni di massa chiediamo di essere ascoltati£ è l'affondo del medico della Sampdoria, Amedeo Baldari.