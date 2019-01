Serie A, Milan-Napoli: Donnarumma si aggiudica l'Emirates MVP award

Il popolo rossonero ha scelto, votato e deciso: va a Gianluigi Donnarumma la palma del migliore in campo di Milan-Napoli di Serie A TIM. Tramite questo tweet, il club ha voluto premiare il portierone classe '99 con l'Emirates MVP award:

He kept a clean sheet with his shotstopping performance against Napoli, deserving your votes as #MilanNapoli @Emirates MVP: congratulations Gigio! 🙌🥇

Per i tifosi rossoneri è stato @gigiodonna1 il migliore in campo contro il Napoli! 🙌🥇 pic.twitter.com/F5NfLYvybX