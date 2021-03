È un Milan a due facce: quasi perfetto in trasferta, balbettante in casa. I rossoneri, in questo campionato, hanno raccolto la bellezza di 31 punti lontano da San Siro (10 vittorie, un pari e un solo k.o., nessuno ha fatto meglio), ma tra le mura amiche hanno messo a referto ben 3 sconfitte, quattro pareggi e appena 6 successi in 13 gare (22 punti e 7° posto).