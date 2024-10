Serie A, Monza-Venezia 2-2: pioggia di gol all'U-Power Stadium

La gara dello U-Power Stadium tra Monza e Venezia termina 2-2. Tutti i gol nel primo tempo: per due volte gli ospiti sono andati in vantaggio, per poi essere raggiunti dai brianzoli. Le firme: Ellertsson al 15', Kyriakopoulos al 23', Svoboda al 39', Djric al 44' (rileggi qui il live di Monza-Venezia a cura di TMW).

Primo tempo fra gol ed errori. Altalena di emozioni allo U-Power Stadium nella partita tra Monza e Venezia, soprattutto nel primo tempo. Il 2-2 finale infatti matura già nella prima frazione di gioco. Parte forte il Venezia, Oristanio confeziona l'azione e l'assist per Ellertsson che realizza il vantaggio degli ospiti. La risposta del Monza arriva con un diagonale di Kyriakopoulos che fa 1-1. Nel finale di primo tempo il colpo di testa di Svoboda (al primo gol in Serie A) riporta avanti il Venezia, ma poi cinque minuti dopo arriva ancora il pari del Monza con Djuric, bravo ad eludere l'intervento dello stesso Svoboda e a battere Stankovic.

Nella seconda frazione di gioco il risultato non cambia. Nella ripresa poche chance e tanto agonismo. Sono poche le azioni capaci di invertire l'inerzia della partita che termina dunque con un punto a testa. Da segnalare l'espulsione di Bondo all'8' per doppia ammonizione. I lagunari lasciano così l'ultima posizione in solitaria, che adesso è condivisa a 5 punti col Lecce. Il Monza sale a 8.