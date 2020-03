Serie A, nelle gare ammessi massimo 50 operatori dell'informazione

Lega Serie A, B e Lega Pro hanno comunicato le disposizioni circa il numero di operatori dell'informazione che potranno avere accesso alle gare a porte chiuse nel prossimo mese: "Preso atto della comunicazione della F.I.G.C pervenuta in data odierna, si rende noto, anche a parziale modifica delle indicazioni organizzative riguardo allo svolgimento delle gare "a porte chiuse”, di cui al Com. Uff. n.139/DIV del 05.03.2020, che sono ammessi all’interno dello stadio gli operatori dell'informazione preventivamente autorizzati e comunque nel numero massimo di 50 per la Serie A, 45 per la Serie B e 45 per la Lega Pro".