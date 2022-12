Serie A, non c'è equilibrio economico: 82% dei ricavi finiscono negli stipendi

MilanNews.it

Il Sole 24 Ore questa mattina ha pubblicato una breve analisi di commento, a firma di Andrea Goldstein, che racconta come il calcio italiano abbia un problema economico molto serio e come questo intacchi fortemente la competitività del nostro calcio. In particolare, facendo riferimento ai dati pubblicati dall'Annual Review of Football Finance, emerge come in Italia l'82% dei ricavi sia reinvestito negli stipendi. In questo senso c'è stato un aumento del 29% nell'ultimo anno che ha fatto attestare la cifra totale degli ingaggi a 2,1 miliardi di euro. Il problema è che dei 50 trasferimenti più costosi della scorsa stagione, solo in cinque casi un club italiano è stato l'acquirente. Questo vuol dire che i giocatori ritenuti migliori sul mercato non militano nel campionato italiano, o comunque ve ne sono in piccolissima misura se confrontati agli altri grandi campioanti europei e alla Premier soprattutto.