Serie A, nuova assemblea dei club il 26 luglio: sarà preparatoria verso la nuova riunione del Consiglio Figc

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata infatti convocata una nuova riunione dei club per venerdì 26 luglio, in videoconferenza, per trattare in particolare dei temi federali, dopo l'incontro di ieri a Roma tra il presidente Figc Gabriele Gravina e le altre componenti federali per discutere del tema del riequilibrio dei pesi. Un'assemblea che sarà anche preparatoria verso la nuova riunione del Consiglio Figc, convocata per il 29 luglio.

Tra le altre questioni all'ordine del giorno, le società della Lega Serie A discuteranno anche dei diritti tv internazionali, dell'esito delle trattative private per il campionato Primavera e il tema dei diritti d'archivio corrente. (ANSA).