Serie A, oggi continua il settimo turno: classifica e programma

Di seguito la classifica di Serie A Enilive e il programma del settimo turno, cominciato ieri con quattro partite.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13 
5. Juventus 12
6. Atalanta 10 
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10* 
9. Como 9
10. Cremonese 9 
11. Cagliari 8 
12. Udinese 8 
13. Torino 8*
14. Lazio 7 
15. Lecce 6*
16. Parma 5   
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3 
19. Pisa 3*
20. Genoa 2 
*una partita in più

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli 1-0
ore 20.45, Roma-Inter 0-1

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese