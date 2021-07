Serie A, oggi l'assemblea per decidere la riduzione delle squadre partecipanti

L’assemblea di Serie A prevista per oggi in Lega, è un crocevia importante per il futuro del calcio italiano. Si discuterà, come già annunciato qualche giorno fa, della possibile modifica del format del campionato, con la massima competizione che potrebbe passare a 18 squadre. La riduzione delle partecipanti è un mezzo per raggiungere il fine della riforma dei campionati professionistici e dilettantistici. La Lega di Serie A, avrà autonomia nella scelta. Se ne parla già da diversi anni, ma adesso sembra arrivato il momento di iniziare a discuterne sul serio. Nella giornata di venerdì invece, si terrà un confronto a livello di FIGC, con il Presidente, Gabriele Gravina che spinge per inserire queste novità nell’ambito di una riforma più ampia del calcio italiano. Le notizie sono state riportate da La Stampa.