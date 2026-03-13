Serie A, oggi si apre il 29° turno con Torino-Parma: il programma completo

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È tempo di guardare al fine settimana che inizia questa sera e che immette sul rettilineo finale del campionato: mancano dieci giornate al termine del campionato. Oggi si apre il 29° turno con Torino-Parma, ma nel corso del fine settimana ci saranno gare importantissime a qualsiasi altitudine. L'Inter ospita l'Atalanta per reagire dopo il Derby, il Milan è ospite della Lazio per provare invece a dare continuità. Super sfida anche quella tra Como e Roma con le due squadre appaiate al quarto posto. Anche in zona salveza scontro diretto mica da ridere: allo Zini si gioca Cremonese-Fiorentina.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta

ore 18, Napoli-Lecce

ore 20.45, Udinese-Juventus

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa

ore 15, Pisa-Cagliari

ore 15, Sassuolo-Bologna

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina