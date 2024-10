Serie A, Parma-Empoli 1-1: male Vasquez, Bonny grazia i toscani

Termina 1-1 il match delle 12.30 di Serie A tra Parma ed Empoli. Toscani in vantaggio nel primo tempo con l'autogol di Coulibaly dopo una splendida azione corale degli ospiti, che giocano una bella partita. Negli ultimi minuti del match si mette in mostra, ma in negativo, Vasquez: prima non perfetto sul gol del pareggio di Charpentier, poi rischia di compromettere tutto causando un rigore con un'uscita goffa e scoordinata. Bonny, dagli undici metri, lo grazia prendendo la traversa: al Tardini termina 1-1.