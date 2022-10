Serie A, Pioli, Inzaghi e Mourinho in lizza per il miglior tecnico al Gran Galà AIC

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Svelate le candidature del Gran Galà del Calcio che andrà in scena il prossimo 17 ottobre a Rho Fiera Milano. Si contendono il premio di miglior allenatore Pioli, Inzaghi e Mourinho, tecnici - tra l'altro - delle migliori società selezionate per il titolo. Sono le anticipazioni rese note durante la conferenza stampa di presentazione organizzata oggi nella sede di Assolombardia. Sarà una serata importante, perché sancisce il ritorno in presenza dopo due anni online, presentata da Federica Masolin al fianco del comico Raul Cremona, interista sfegatato e "morattiano", come piace a lui stesso ricordare. Momenti di sorrisi assicurati, dunque, tra i tanti riconoscimenti che verranno consegnati dopo le votazioni di calciatori, arbitri, allenatori, insomma 'colleghi' di un'intera stagione. "Accanto ad aspetti economici e finanziari che il nostro mondo muove, la serata esalta gli aspetti tecnico-sportivi. E' un premio molto ambito, avere il voto di chi sta accanto nello spogliatoio - racconta durante la presentazione Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori - e degli avversari è un valore aggiunto. E' la festa del talento, di ciò che muove la nostra passione". Per Calcagno sarà la prima edizione in presenza vissuta da presidente. Un ritorno alla normalità importante, come sottolineato anche da Demetrio Albertini: "Dovevamo iniziare a gennaio ma eravamo ancora in un periodo a rischio. Lo sport è creazione di emozioni e il Gran Galà crea emozioni. E' la festa del calcio italiano, tutti vogliono essere presenti e poter tornare in presenza è un piacere". (ANSA).