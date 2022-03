Serie A, prima vittoria per Blessin: il Genoa batte 1-0 il Torino. La classifica aggiornata

MilanNews.it

Arriva la prima vittoria per Blessin sulla panchina del Genoa, la seconda stagionale per i rossoblù. Il Grifone ha avuto la meglio sul Torino per 1-0 grazie a un gol di Portanova al 14'. Novanta minuti per Tommaso Pobega che ha rimediato un cartellino giallo nei minuti finali: il centrocampista in prestito dal Milan era diffidato e salterà la prossima gara contro la Salernitana.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 63 (29 partite giocate)

Napoli 60 (29)

Inter 59 (28)

Juventus 56 (29)

Roma 48 (29)

Lazio 49 (29)

Atalanta 48 (28)

Fiorentina 46 (28)

Sassuolo 43 (30)

Hellas Verona 41 (29)

Torino 35 (28)

Bologna 33 (28)

Empoli 32 (29)

Udinese 30 (27)

Spezia 29 (30)

Sampdoria 26 (29)

Cagliari 25 (29)

Venezia 22 (28)

Genoa 22 (30)

Salernitana 16 (27)