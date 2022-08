MilanNews.it

Il Milan ha conquistato la seconda vittoria stagionale battendo il Bologna per 2-0 a San Siro. La formazione di Stefano Pioli, grazie alle reti di Leao e Giroud, è riuscita ad arrivare a sette punti in classifica mantenendo per la prima volta in quest'annata la porta inviolata.