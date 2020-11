Serie A, questione stipendi: prove di dialogo tra la Lega Calcio e l’AIC

È in arrivo dal Governo un aiuto fiscale importante per tutto lo sport per quanto riguarda la questione legata al rinvio di quattro mesi delle scadenze di pagamento delle tasse. In merito agli stipendi è in corso un dialogo tra la Lega Serie A e l'AIC sull'idea di Giuseppe Marotta, con l'obiettivo di liberalizzare i tempi dei pagamenti ai calciatori della Serie A. Sì del Governo all'emendamento PD per combattere la crisi da Covid-19. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.