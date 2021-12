Serie A, rigori a favore: Inter saldamente in testa con 9 penalty battuti

In 17 turni di questa Serie A 2021/2022 sono stati concessi 69 rigori, una media di poco superiore a 4 per giornata. Il Milan di Stefano Pioli ha beneficiato di 4 penalty, di cui 3 segnati e uno fallito (quello nel match contro la Lazio del 12 settembre). La squadra che per ora ha calciato più rigori è l’Inter. I nerazzurri si trovano saldamente in testa a questa speciale classifica a quota 9. Seguono il Napoli con 7 e la Fiorentina con 6. Ancora nessun rigore a favore per Torino e Spezia. Ecco la graduatoria completa:

RIGORI A FAVORE 2021/2022

Inter 9 (6)

Napoli 7 (4)

Fiorentina 6 (6)

Genoa 5 (5)

Juventus 5 (4)

Hellas Verona 5 (5)

Lazio 4 (3)

Milan 4 (3)

Atalanta 4 (3)

Empoli 4 (4)

Bologna 4 (3)

Cagliari 3 (3)

Roma 2 (1)

Sassuolo 2 (2)

Venezia 2 (2)

Udinese 1 (1)

Salernitana 1 (1)

Sampdoria 1 (1)

Spezia

Torino