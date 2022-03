Serie A, rigori a favore: Napoli in testa con 10 penalty a favore. Il Milan ne ha ricevuti 8

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da transfermarkt, il Napoli – prossimo avversario del Milan in campionato – è la squadra che ha ricevuto più rigori a favore in questa Serie A (10). A seguire troviamo l’Inter e la Fiorentina con 9. Il Milan di Stefano Pioli ne he ricevuti 8, segnandone 5. Fermi al palo invece ci sono i ragazzi del Torino di Ivan Juric che in questo campionato non hanno ancora mai calciato un penalty.