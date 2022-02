Serie A, rigori contro: comanda lo Spezia con 9. Il Milan a quota 5

Con il rigore ricevuto contro ieri nel match con la Fiorentina, lo Spezia di Thiago Motta si porta ancora più al comando della classifica dei rigori a sfavore in questa Serie A. I liguri ne hanno avuti contro ben 9. Il Milan invece, in questa speciale classifica si trova a metà gruppo con 5 penalty avuti contro. Le squadre più fortunate in questo senso sono il Napoli e la Sampdoria con un solo rigore contro.

RIGORI CONTRO 2021/2022

Spezia 9 (6)

Cagliari 7 (5)

Bologna 7 (7)

Sassuolo 7 (7)

Lazio 6 (5)

Venezia 6 (5)

Empoli 6 (3)

Milan 5 (4)

Torino 5 (4)

Salernitana 6 (5)

Roma 4 (3)

Genoa 4 (3)

Inter 4 (4)

Fiorentina 4 (2)

Atalanta 3 (2)

Udinese 3 (3)

Juventus 3 (1)

Verona 3 (3)

Sampdoria 1 (1)

Napoli 1 (1)