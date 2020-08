Serie A, rischio rinvio? E per ora niente tifosi negli stadi

Stando a quanto riportato da repubblica.it la Lega Serie A sta osservando con attenzione la situazione dei nuovi positivi fra le squadre del massimo campionato italiano. Per ora i nuovi casi nel Napoli, Cagliari e Roma non destano preoccupazione perché basterebbe applicare il protocollo, ma se il numero dovessero aumentare allora sarebbe un problema, soprattutto per le squadre che vanno in ritiro solo ora. In ogni caso si farà di tutto per non spostare l'inizio del prossimo campionato dal weekend del 19-20 settembre: un rinvio (magari ad inizio ad ottobre), non permetterebbe più di recuperare nessuna partita in caso di nuovo stop o di imprevisti esterni (ad esempio un nubifragio). Con gli Europei previsti per giugno le date del prossimo campionato sono praticamente quasi obbligate, e visto l'impossibilità di rinviare le gare allora potrebbe tornare in auge l'idea dei playoff. Ma è un'ipotesi al momento remota, la Serie A farà di tutto per iniziare a settembre.

Per quanto riguarda i tifosi negli stadi è un discorso da riprendere più avanti, per ora è molto difficile: se ne riparlerà almeno ad ottobre.