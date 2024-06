Serie A, riviviamo il campionato 23/24 del Milan attraverso i numeri

Era partito in maniera molto promettente il Milan capace di vincere sette delle prime otto partite di campionato, perdendo solo contro i neroazzurri nel derby: 21 punti e vetta solitaria, prima di calare e conquistare solo due punti nelle sfide contro Juve, Napoli, Udinese e Lecce a cavallo tra ottobre e novembre. Da quel momento è ricominciata la rincorsa alle prime due.

Dopo le vittorie con Fiorentina e Frosinone e il ko con l`Atalanta i rossoneri hanno messo in fila nove risultati utili consecutivi interrotti dalla sconfitta col Monza del 18 febbraio. Solo un incidente di percorso, però, perché i milanesi sono tornati ad accelerare sorpassando la Juventus al temine della ventottesima giornata e prendendosi il secondo posto poi mantenuto fino alla fine, anche se l`unica vittoria nelle ultime sette, ottenuta a San Siro contro il Cagliari alla terzultima, non ha permesso al Diavolo di insidiare il primo posto dell`Inter.

Il Milan ha chiuso nelle prime due posizioni in classifica (1° nel 2021/22, 2° nel 2023/24 e nel 2020/21) tre dei quattro campionati di Serie A TIM interamente allenati da Stefano Pioli, tante volte quante nei precedenti 15 tornei di massima serie affrontati (1° nel 2010/11, 2° nel 2011/12 e nel 2005/06 – penalizzazioni escluse).

I rossoneri sono la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati in questo campionato: 16, record per i milanesi in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, mentre in generale dal 1994/1995 hanno fatto meglio solo la Fiorentina (17 nel 2022/23) e l’Atalanta (20 nel 2019/20 e 21 nel 2020/21). I 76 gol realizzati, meno solo dell’Inter (89), hanno rappresentato la miglior produzione offensiva per i rossoneri in Serie A TIM dal 2005/06 (85 reti in quel caso).

Christian Pulisic ha stabilito il suo record sia di gol (12) che di assist (8) in una singola stagione nei maggiori cinque campionati europei, mentre Olivier Giroud ha realizzato 15 gol in questa Serie A TIM e l’ultima volta che aveva fatto meglio in una singola stagione dei maggiori cinque tornei europei era il 2015/16 (16 con l’Arsenal).

Giroud è anche il giocatore del Milan che ha segnato il maggior numero di gol dopo aver compiuto 35 anni in Serie A: 37, tre in più di Zlatan Ibrahimovic (34). Nove assist, infine per Rafael Leão, record personale di passaggi vincenti in una singola stagione. Leão è anche l’unico giocatore di Serie A TIM che in questa stagione ha sia segnato almeno 12 gol che fornito almeno 12 assist tra tutte le competizioni (15 reti e 12 passaggi vincenti per lui).