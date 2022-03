Serie A, Roma-Atalanta 1-0: Abraham decisivo, poi due espulsioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È la Roma a spuntarla nel match delle 18 del sabato pomeriggio, contro l'Atalanta basta un gol di Abraham. Giallorossi in vantaggio nel primo tempo con l'inglese, freddo nello sfruttare un ottimo assist di Zaniolo. Poi tanta Dea, che però non riesce a concretizzare dominio territoriale e occasioni. Finale nervoso, con un rosso per parte: de Roon e Mkhytaria out per doppio giallo. Il primo per un vistoso "vaffa" indirizzato al direttore di gara, il secondo per un tocco di mano volontario.