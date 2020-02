Serie A, sbarca la ESerie A Tim: il campionato virtuale italiano

E' ufficiale la Lega Serie A sbarca negli ESports. Questo torneo online, in particolare, sarà il campionato ufficiale virtuale che permetterà a migliaia di gamers di conquistare il trofeo di campione d'Italia. Questo campionato, inedito, è stato organizzato dalla Lega Serie A in collaborazione con Infront e Pg Esports, usufruendo della console Playstation 4. Il campionato sarà suddiviso in due fasi: prima una fase ad eliminazione diretta e poi un campionato organizzato a gironi, play off e finale.