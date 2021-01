Serie A, si cercano sponsor per il VAR e per la Goal-line Technology

La Serie A è alla ricerca di nuovi sponsor per far rifiatare le casse del sistema calcio italiano. Ecco che, in questo senso, la Lega si sta preparando a stringere nuovi accordi con dei partner tecnologici che saranno associati al Video Assistant Referee (VAR) e alla Goal-line Technology (GLT). La notizia è stata riportata da SportBusiness, che ha sottolineato come eventuali accordi di questo tipo renderebbero la Serie A la prima grande lega calcistica europea a offrire una sponsorizzazione del VAR e della GLT. Su questo tema è intervenuto anche Michele Ciccarese, che da poco più di un anno, è il Direttore Marketing della Lega Serie A. “Senza fissare le basi non si può vendere nulla. Il nostro compito principale è stato quello di definire chiaramente l’inventario delle sponsorizzazioni, creare nuovi livelli e aggiungere valore al loro interno. Nella nostra idea, il partner perfetto per il VAR e la GLT è un marchio globale con una forte brand equity che vuole sfruttare il potenziale del calcio attraverso la grafica TV, la visibilità globale e una potente narrazione legata all’innovazione. La Lega Serie A è nel mezzo di un processo di trasformazione e pensiamo che potremmo essere il partner perfetto per i marchi che vogliono presentarsi come potenziali “trasformatori” del calcio”. Lo riferisce il portale calcioefinanza.ita (clicca qui per leggere l'articolo completo).