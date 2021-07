Serie A, si è dimesso l'arbitro Calvarese: i dettagli

Gianpaolo Calvarese si è dimesso dall'Aia per ragioni legate alla sua attività imprenditoriale. Secondo quanto riportato da SkySport, l'ormai ex arbitro dirige un'azienda di famiglia nella Val Vomano, in provincia di Teramo, che produce integratori sportivi derivati dall'apicoltura. Alla base della decisione l'impossibilità - per evidente conflitto di interesse - di allargare il mercato a club di serie A e B. L'ultima partita arbitrata resterà, dunque, l'ultimo Juventus-Inter.