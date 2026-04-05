Serie A, si gioca anche a Pasqua! E c'è una partita super decisiva: il programma

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Si riporta di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Cagliari DAZN

04/04/2026 Sabato 18.00 Verona-Fiorentina DAZN

04/04/2026 Sabato 20.45 Lazio-Parma DAZN/SKY

05/04/2026 Domenica 15.00 Cremonese-Bologna DAZN

05/04/2026 Domenica 18.00 Pisa-Torino DAZN/SKY

05/04/2026 Domenica 20.45 Inter-Roma DAZN

06/04/2026 Lunedi 12.30 Udinese-Como DAZN

06/04/2026 Lunedi 15.00 Lecce-Atalanta DAZN

06/04/2026 Lunedi 18.00 Juventus-Genoa DAZN/SKY

06/04/2026 Lunedi 20.45 Napoli-Milan DAZN



VERSO NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA

"Oggi pomeriggio - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa - facciamo l'ultimo allenamento e deciderò chi schierare a Napoli. Quelli davanti stanno tutti bene. Leao sta molto meglio, Pulisic è rientrato bene. Gimenez ha voglia, Fullkrug sta meglio, così come Loftus-Cheek, che è un giocatore importante. Tutti stanno discretamente bene. Martedì dovrebbe rientrare anche Gabbia Leao dal 1' a Napoli? Vediamo. Soprattutto ora, cambiano temperatura, ritmi di gara, serve gente lucida di testa e grande tecnica. Questo weekend potrebbe essere decisivo, anche se poi mancheranno 7 partite e 21 punti. Gimenenz è recuperato, sono molto contento. All'inizio era sofferente. Ora in quel ruolo lì abbiamo due giocatori con caratteristiche ben precise, ovvero lui e Fullkrug. Quando il Milan tornerà a guardare solo in alto e non alle inseguitrici? Quando la matematica ci darà la certezza di essere tra le prime 4. Il calcio è fantastico, ma in 15 giorni si possono rovesciare 7 mesi di lavoro. Non dobbiamo esternare il fatto che vogliamo vincere, perché non serve a niente. Quando si lavora in un club come il Milan bisogna avere l'ambizione, ma tra l'averla e vincerla ce ne passa. Quindi dobbiamo continuare a vedere quelle dietro, anche perché rientrare in Champions è nelle nostre mani, così come lo scudetto è nelle mani dell'Inter. Il Napoli è una squadra forte, Con gli infortuni che hanno avuto, essere ancora lì in lotta significa che hanno fatto un bel lavoro. Il risultato finale dirà se era meglio che rientravano o no, perché il risultato fa spostare il merito e i giudizi di tutti".