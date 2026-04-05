Trasferta vietata? No problem. Tuttosport: "La squadra non cammina sola: in 4000 a Milanello"

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Negli scorsi giorni la Prefettura di Napoli ha comunicato che i tifosi del Milan residenti in Lombardia non avrebbero potuto assistere alla sfida contro il Napoli in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona. Una decisione che ha inevitabilmente fatto discutere ma che non ha ostacolo l'amore e la passione del tifo rossonero, che ieri ha spinto con tutto il suo affatto la squadra di Massimiliano Allegri per la prima parte dell'allenamento.

In merito al bellissimo ambiente che ieri si creato in questo di Milanello, tra cori a supporto del Milan, sciarpe, striscioni e bandiere, Tuttosport ha questa mattina titolato: "La squadra non cammina sola: in 4000 a Milanello".