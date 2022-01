Serie A, si gioca? Il punto di TMW a poche ore dai match di domani

La Lega Serie A ha vinto tre dei quattro ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali. Le vittoria sono arrivate in Piemonte, Friuli e Campania, il che vuole dire che Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta, e Verona-Salernitana si giocheranno regolarmente, resta da capire se nella giornata di domani o se ci sarà un rinvio alla giornata di lunedì per permettere alle squadre di organizzarsi. L'unico ricorso perso alla Lega Calcio è stato quello in Emilia Romagna. I giocatori del Bologna infatti, non hanno ancora ricevuto la terza dose del vaccino, per questo motivo le aziende sanitarie possono disporre la quarantena ai giocatori. L'unica gara che non si giocherà quindi sarà quella fra Cagliari e Bologna, con i ragazzi di Mihajlovic che non potranno partire per la Sardegna.