Serie A, si va verso l'introduzione del fuorigioco semiautomatico

L'introduzione del fuorigioco semiautomatico in Serie A è alle porte. Come riportato dal Corriere della Sera, negli ultimi giorni Lega, FIGC e arbitri ne hanno parlato moltissimo ed il primo passo è la formazione del personale. Questo weekend, nel centro VAR di Lissone, si faranno simulazioni sulle partite già giocate nelle precedenti giornate. Inizieranno i corsi per istruire gli arbitri con immagini di match di questa stagione, come il derby di Milano. Parallelamente alla formazione, si svilupperà la tecnologia negli stadi. Oltre a quelli che ospitano le squadre impegnate in Champions, che sono già attrezzati, tutti gli altri impianti verranno dotati di telecamere supplementari. L'obiettivo è di lanciare il fuorigioco semiautomatico nelle ultime due giornate di Serie A prima della sosta per i Mondiali oppure il 4 gennaio, quando il campionato riprenderà.