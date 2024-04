Serie A, solo un pareggio per 0-0 tra Frosinone e Bologna. La classifica aggiornata

In occasione del match delle 12.30 valevole per la 31^esima giornata di Serie A, termina con un pareggio per 0-0 la divertente ed equilibrata sfida dello "Stirpe" Tra Frosinone e Bologna. I ragazzi di Thiago Motta, autori sicuramente di un ottimo campionato, restano ancora in scia Champions al 4^ posto ma mancano l'aggancio alla Juventus 3^ in classifica a quota 59. Pareggio che serve a poco per il Frosinone, attualmente terz'ultimo in classifica e quindi in piena zona retrocessione.

Di seguito la classifica aggiornata

Inter 79*

Milan 68

Juventus 59*

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45*

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42*

Genoa 35*

Lecce 29

Udinese 28*

Empoli 28

Verona 27*

Cagliari 27*

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15

IN ATTESA DI GIOCARE*