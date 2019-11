Serie A, SPAL-Genoa si decide ad inizio ripresa e termina 1-1.

Il posticipo SPAL-Genoa ha chiuso la 13^ giornata di Serie A. Una partita importante viste le posizioni che le due squadre occupano attualmente, un vero e proprio scontro salvezza terminato 1-1. A segno Petagna su rigore, ma immediato il pareggio del Genoa con un colpo di testa di Sturaro su assist di Ghiglione, l'ennesimo della stagione. Un punto a testa che non fa fare passi in avanti a nessuna delle due, ma il pareggio evita il sorpasso della SPAL sul Genoa, che rimangono in zona retrocessione.