Serie A, sport e salute: biglietti a 11 onlus per Roma-Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Continua l'iniziativa di Sport e Salute SpA per portare allo stadio Olimpico le onlus, le fondazioni e le associazioni sportive impegnate nel sociale, nell'assistenza medica e nell'inclusione. Sport e Salute ha riservato ad 11 associazioni coinvolte 82 biglietti per la gara di Serie A, Roma-Sassuolo, in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Una quota dei tagliandi e' stata destinata all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' e alla Fondazione Santa Lucia.Inoltre dopo aver distribuito oltre 250 biglietti per il personale sanitario in prima linea nell'emergenza Covid nelle gare della scorsa stagione aperte al pubblico, quest'anno vuole riconoscere l'impegno delle società e delle associazioni che si occupano di sport sociale nei quartieri difficili e, vista anche l'attuale situazione internazionale, di inclusione e integrazione. L'iniziativa e' stata avviata lo scorso agosto in occasione di Roma-Fiorentina, match valido per la prima giornata di campionato, ed è proseguita anche negli incontri di Uefa Europa Conference League disputati all'Olimpico. (ANSA).