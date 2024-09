Serie A, stecca ancora la Roma: uno stoico Genoa pareggia al 96'!

vedi letture

La Roma non sa vincere più. Ancora zero vittorie dopo quattro partite per la squadra allenata da Daniele De Rossi: nel lunch match domenicale appena concluso il Genoa, stoico, ha meritatamente trovato il pareggio al 96esimo minuto grazie a uno stacco di testa imperioso di Koni De Winter, dimenticato dalla difesa giallorossa. Dunque è 1-1 il risultato finale della sfida, dopo che nel primo tempo aveva aperto le danze Artem Dovbyk con il suo primo gol in Serie A.

In questo modo la Roma rimane senza vittorie: dopo quattro partite sono tre pareggi e una sconfitta per la squadra di De Rossi che è stato espulso un attimo prima del pareggio del Grifone. Il Genoa sale invece a 5 punti e si gode il secondo pareggio con una big in casa, dopo quello ottenuto contro l'Inter nella prima di campionato.