Serie A, Udinese-Atalanta 1-1

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non sfrutta l’occasione nel recupero della decima giornata contro l’Udinese: finisce 1-1 alla Dacia Arena coi gol nel primo tempo di Pereyra e Muriel. Inutile il forcing finale da parte degli orobici, non si va oltre al pareggio: i bianconeri tornano a conquistare un punto dopo due ko consecutivi, i nerazzurri pareggiano ancora dopo lo 0-0 col Genoa. Quarto posto a una sola lunghezza, in attesa del recupero tra Juventus e Napoli: non c’è tempo per rimuginare troppo, sabato c’è il Milan a San Siro.