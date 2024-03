Serie A, Udinese e Salernitana non si fanno male: 1-1 in Friuli

Si è conclusa da pochi minuti la prima gara del sabato di Serie A tra Udinese e Salernitana, importante per i punti salvezza. Alla fine dei 90 minuti nessuna delle due squadre si fa male ma sicuramente chi ha maggiori rimpianti è la squadra ospite di Liverani: finisce 1-1 con campani in vantaggio dopo 10 minuti con Tcahouna a cui ha risposto l'Udinese con una meravigliosa rovesciata di Kamara poco prima dell'intervallo.

Eppure l'Udinese è stata in dieci dal 64esimo minuto in virtù dell'espulsione di Ebosele: eppure la Salernitana non è stata in grado di sfruttare la superiorità numerica. Dunque la squadra granata rimane ultima in classifica con appena 14 punti mentre l'Udinese sale a 24 a soli quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione ma con una giornata in più.