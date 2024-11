Serie A, un'altra caduta per la Roma: il Bologna espugna l'Olimpico

Un'altra caduta per la Roma in campionato, che perde in casa 3-2 contro il Bologna di Italiano. Una partita pazza e divertente che premia i rossoblù, grazie alle reti di Orsolini, Castro e Karlsson. Per i giallorossi di Juris, non bastano i due gol dell'ex Milan El Shaarawy.

Per i giallorossi quindi, un'altra sconfitta e 10 punti in 8 partite, solo 4 vittorie finora contando anche l'Europa League. Può gioire invece il Bologna, che in questo momento ha agganciato anche il Milan in classifica a 18 punti.