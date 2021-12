L'atmosfera che si respira al Penzo in serate come questa è magica. Lo stadio, posizionato su un isolotto, è tutto esaurito e spinge il Venezia al pareggio contro la Juventus. Reduci da tre successi di fila, i bianconeri si fermano in Laguna. Pur trovando il vantaggio con Morata (saldato da Aramu). E perde Dybala per infortunio.