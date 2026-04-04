Serie A, Verona-Fiorentina 0-1: tre punti salvezza firmati Fagioli
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La Fiorentina porta a casa da Verona tre punti che rischiano di pesare come macigni, a fine stagione. Una gara non bella, quella disputata dai viola, fin troppo in difficoltà nel proporre qualcosa al Bentegodi dopo una iniziale traversa di Fagioli. Lo stesso Fagioli però è bravo, ad 8 minuti dal novantesimo a colpire con freddezza nell'unica altra vera chance per i suoi. Per il resto si è vista una sfida nella quale la squadra di Sammarco ha salvato l'orgoglio, ma che rimane con l'amaro in bocca per la beffa nel finale.
Infatti il gol del centrocampista della Viola arriva al minuto 82: destro preciso, palo e gol. Follia di Suslov e Gudmundsson nel finale, con i due che arrivano addirittura a strapparsi le maglie: l’arbitro espelle entrambi.
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